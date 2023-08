O Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF na sigla em inglês) ratificou nesta quinta-feira, na sétima assembleia que decorre em Vancouver, no Canadá, a criação de um fundo financeiro para proteger espécies e ecossistemas em todo o mundo.

Após a ratificação pelos representantes de 185 países, o Canadá e o Reino Unido anunciaram que contribuirão com 200 milhões de dólares canadianos (136 milhões de euros) e 10 milhões de libras (11,6 milhões de euros), respetivamente. O GEF prevê que o fundo mobilize recursos adicionais de fontes públicas, privadas e filantrópicas.

O diretor do GEF, o ex-ministro costa-riquenho Carlos Manuel Rodríguez, referiu, em conferência de imprensa, que a ratificação e as primeiras contribuições do Canadá e do Reino Unido representam “um momento extremamente positivo que será lembrado no futuro“.

A criação do chamado Fundo para o Quadro Global para a Biodiversidade (GFGB, na sigla em inglês) foi um dos principais acordos alcançados na Conferência das Nações Unidas sobre Biodiversidade COP15 que ocorreu em dezembro de 2022 em Montreal (Canadá) e que determinou reverter a perda de espécies até 2030. Os fundos serão distribuídos aos países em desenvolvimento para proteger e restaurar a biodiversidade. A FMGB investirá em ecossistemas diversos, ricos e únicos do planeta, apoiando as comunidades indígenas.

Cerca de 25% dos fundos serão aplicados através de instituições financeiras internacionais e pelo menos 36% serão dedicados ao apoio às populações mais vulneráveis. Além disso, 20% dos recursos serão destinados a iniciativas de grupos indígenas para proteger e conservar a biodiversidade.

A organização sem fins lucrativos Avaaz elogiou, em comunicado, a ratificação e o lançamento do fundo, considerando-o histórico, mas também observou que, após as contribuições do Canadá e do Reino Unido, ainda são necessários 40 milhões de dólares (37 milhões de euros) para torná-lo operacional até ao final deste ano.