Os bombeiros estabilizaram o incêndio de grandes dimensões ativo há 10 dias em Tenerife, destruindo milhares de hectares de floresta na maior das Ilhas Canárias, informaram as autoridades na noite de quinta-feira, segundo o jornal Reuters.

As autoridades alertam, no entanto, para o risco de reacendimento no perímetro do incêndio, que se estende por cerca de 90 quilómetros, “especialmente nas horas centrais do dia”, disseram os serviços de emergência da ilha na plataforma social X, anteriormente conhecida como Twitter. As equipas estavam a trabalhar para conter as chamas.

???? #IFArafoCandelaria #IFTenerife El incendio forestal está ESTABILIZADO ➡️Podrán producirse reactivaciones especialmente en las horas centrales del día ➡️ Se mantienen muchos puntos calientes dentro de todo el perímetro sobre los que están trabajando los equipos de extinción pic.twitter.com/WRRJYM6KbC — 1-1-2 Canarias (@112canarias) August 24, 2023

O incêndio terá destruído cerca de 15.000 hectares de floresta no parque nacional que rodeia o vulcão do Monte Teide, o pico mais alto de Espanha. Cerca de 13.000 pessoas foram evacuadas, mas a maioria já foi entretanto autorizada a regressar a casa.

Este terá sido considerado o pior incêndio de sempre no arquipélago pelas autoridades das Canárias.

Em Tenerife, centenas de bombeiros foram mobilizados para o combate às chamas, chegando a ser apoiados por mais de 20 aviões que recolheram água nos já desguarnecidos reservatórios da ilha, reforçando as preocupações entre os agricultores, que já estão a tentar combater os efeitos das secas de 2023.

Em Espanha, os incêndios florestais já destruíram, este ano, pouco mais de 65.000 hectares.