O Tribunal de Contas homologou o investimento de cerca de 25 milhões de euros da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria (CIMRL) na nova concessão do serviço de transportes públicos, anunciaram os municípios.

O contrato relativo à nova concessão do serviço de transportes públicos à Rodoviária do Tejo, por um período de quatro anos, e que vai servir dez municípios, foi homologado pelo Tribunal de Leiria, disse esta sexta-feira a CIMRL.

A Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria decidiu adjudicar a concessão do serviço de transportes públicos, que vai servir 10 municípios, a uma empresa portuguesa do grupo Rodoviária do Tejo S.A., por um período de quatro anos e que representa uma operação superior a 25 milhões de euros“, divulgou a CIMRL.

Segundo a mesma nota, “a decisão de adjudicação da concessão do serviço de transporte rodoviário de passageiros na região de Leiria decorreu na passada semana, na sede da CIMRL, em Leiria, representando no imediato um investimento direto dos municípios de 1,2 milhões euros para modernização do serviço e melhorar a eficiência ambiental do transporte público”.

Segundo a CIMRL, a aprovação nesta data “irá permitir que o arranque do próximo ano letivo ao nível dos transportes escolares decorra sem perturbações de maior”.

A Comunidade Intermunicipal anunciou ainda que o Sistema de Mobilidade da Região de Leiria será apresentado dia 8 de setembro, na Nerlei — Associação Empresarial da Região de Leiria, onde será dada a conhecer a “nova rede de mobilidade sustentável e eficiente entre os municípios da região de Leiria, num período em que vai iniciar uma nova concessão sub-regional do serviço de transporte público de passageiros”.

À agência Lusa, o 1.º secretário executivo da CIMRL, Paulo Batista Santos, explicou, em março, que, “no âmbito do concurso, a Rodoviária do Tejo vai criar uma nova empresa para esta concessão”.

A Comunidade Intermunicipal adiantou que o objetivo dos municípios é “assegurar um sistema de transportes públicos adequado às necessidades de transporte das populações, incluindo o serviço de transporte público regular de passageiros de âmbito municipal, intermunicipal e inter-regional”, assim como “alguns serviços de transporte escolar especializado, novos serviços de proximidade e a prestação de serviços de transporte ocasional de passageiros em autocarro”.

Integram a Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria os municípios de Alvaiázere, Ansião, Batalha, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Leiria, Marinha Grande, Pedrógão Grande, Pombal e Porto de Mós.

Em 2022, “a Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria investiu mais de três milhões de euros no apoio ao serviço público de transportes de passageiros, nomeadamente em medidas de redução tarifária, através do apoio à aquisição de passes, e no financiamento dos défices de exploração dos diversos sistemas de transportes”.