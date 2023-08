Siga aqui os acontecimentos na Guerra na Ucrânia

As autoridades ucranianas admitiram esta sexta-feira que o número de mercenários do Grupo Wagner destacados na Bielorrússia tem diminuído gradualmente, num movimento iniciado antes da alegada morte do seu líder, Yevgeny Prigozhin, na quarta-feira.

O Serviço de Fronteiras da Ucrânia, que tem controlado a presença do Grupo Wagner na Bielorrússia desde a rebelião de Prigozhin em junho, disse que a situação na fronteira com o país vizinho estava estável.

“Não identificámos quaisquer ações invulgares que possam ter ocorrido do outro lado da fronteira”, afirmou o porta-voz do Serviço de Fronteiras, Andri Demechenko, à televisão ucraniana.

Demechenko disse que a diminuição do número de efetivos do Grupo Wagner na Bielorrússia estava a ocorrer “mesmo antes dos acontecimentos de 23 de agosto”, referindo-se à data da presumível morte de Prigozhin. “Não de forma significativa, mas gradualmente o número de mercenários de Wagner na Bielorrússia tem vindo a diminuir. Agora, é claro que desde o dia 23 o seu número tem vindo a diminuir”, afirmou.

O porta-voz acrescentou que a maioria dos mercenários foi para a Rússia “de férias” e não regressou, segundo as agências espanholas EFE e Europa Press.

Cerca de quatro mil mercenários do Grupo Wagner foram transferidos para a Bielorrússia no âmbito de um acordo entre o Presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, e as autoridades russas após a breve rebelião de há dois meses.

A presença dos efetivos do grupo paramilitar russo na Bielorrússia motivou alertas na Polónia, que anunciou o reforço de segurança nas fronteiras com o país vizinho, por receio de provocações.

Além da Rússia e da Ucrânia, a Bielorrússia tem fronteiras com a Polónia, a Lituânia e a Letónia, três países membros da NATO e da União Europeia (UE).

As autoridades russas disseram que Prigozhin e outros dirigentes do Grupo Wagner faziam parte da lista de passageiros de um avião particular que se despenhou na quarta-feira a noroeste de Moscovo, provocando a morte das 10 pessoas a bordo.

Criado em 2014 e com presença em países africanos e no Médio Oriente, o Grupo Wagner destacou-se na guerra russa contra a Ucrânia, protagonizando algumas das batalhas mais sangrentas desde a invasão de 24 de fevereiro de 2022.

Prigozhin, 62 anos, antigo cozinheiro e aliado de Putin, revoltou-se no final de junho contra o ministro da Defesa, Serguei Shoigu, e as chefias militares, que acusou de não lhe fornecerem armas suficientes e de atacarem os efetivos do Grupo Wagner.

Durante a breve rebelião, Prigozhin ocupou o comando militar russo na cidade de Rostov-on-Don, sudoeste da Rússia, e mandou avançar uma coluna de mercenários para Moscovo.

A coluna voltou para trás quando estava a 200 quilómetros da capital russa após um acordo alegadamente mediado pela Bielorrússia.

Pelo caminho, os mercenários envolveram-se em confrontos com as forças de segurança, abatendo meia dúzia de helicópteros, de que resultou a morte de cerca de duas dezenas de elementos das forças de Moscovo.