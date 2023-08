Pinto da Costa foi conhecendo milhares e milhares de jogadores, treinadores, dirigentes e empresários ao longo de mais de quatro décadas na liderança do FC Porto mas ainda hoje se rege por alguns princípios que sempre foram inalienáveis. Um deles é a gratidão. E se João Moutinho já tinha há muito entrado no goto do líder azul e branco pela forma como assumiu a vontade de deixar o Sporting pelos dragões em 2010 mesmo sabendo o impacto que a mudança teria no plano mediático, a maneira como aceitou ficar mais uma época no verão de 2012 apesar de ter tudo feito para rumar ao Everton (mais uma vez) não mais foi esquecida.

“Outra das saídas que mais me custaram foi o João Moutinho. Na altura, o Jorge Mendes tinha negociado a saída dele para o Everton e eu achava que ele era um elemento muito importante. Disse-lhe ‘Olha, eu não quero que tu saias, compreendo que não temos possibilidades de acompanhar essa proposta e tu tens esse direito de sair, mas gostava que tu não saísses, porque amanhã vou ser operado ao coração. Gostava muito que tu estivesses cá quando eu acordar’. Havia pessoas que diziam que eu ia de vela. A questão ficou encerrada ali. ‘Presidente, acabou!’, respondeu-me ele. ‘Vá ser operado tranquilamente porque eu não saio por dinheiro nenhum’. E ficou cá mais um ano”, recordou o presidente dos portistas em entrevista à revista Dragões no ano passado, fazendo uma retrospetiva de vários episódios que foram marcando a sua liderança.

Moutinho acabaria mesmo por sair para o Mónaco apenas na temporada seguinte, num acordo comum com James Rodríguez que abriu uma guerra com o Sporting pelo valor que teria a receber numa futura saída do médio, e esteve uma década a jogar no estrangeiro entre os cinco anos na Ligue 1 mais cinco de Premier League, pelo Wolverhampton. No entanto, Pinto da Costa nunca deixou de tentar perceber a melhor altura para promover o regresso do jogador ao Dragão, num desejo que começou sobretudo a partir do verão de 2021, quando ainda não era líquido se o Wolves iria ou não acionar a cláusula de opção de Vitinha (como acabaria por não acontecer). Agora, esse desejo parecia ter-se tornado realidade, com Moutinho apenas à espera de saber o dia para ser apresentado após cumprir todos os requisitos. Nos últimos dias, tudo mudou.

