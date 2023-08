O despertador toca mais cedo, os dias ficam mais curtos em conta-gotas, o trânsito, teimoso, volta a dar sinais de uma rotina partilhada, e os miúdos têm encontro marcado com um velho companheiro, o TPC. Mas, calma, nem tudo é impiedoso no regresso às aulas. Poucas coisas podem substituir a satisfação de estrear um caderno novo ou a excitação de reencontrar amigos depois de um longo período de férias.

O regresso às aulas também é uma ida às compras para repor o material escolar. Com o Caderno Inteligente, que está nesta lista, as folhas e capas podem ser postas e tiradas para trocar apontamentos com os colegas. O notebook amarelo e peludo da Fine & Candy é um híbrido de peluche amigo, para abraçar com força quando os estudos para um teste pedem consolo. E a agenda semanal da Mr. Wonderful, cheia de cores e autocolantes, até ajuda a fazer do planeamento do semestre um momento criativo.

Se estiver a chover, as galochas da Jacadi mantêm os pés secos e a mochila da Burel faz o mesmo pela cabeça: com um capuz incorporado, é uma espécie de abrigo com espaço para guardar os livros às costas. Para registar as memórias no intervalo, a Hoppstar tem uma câmara digital feita a pensar nos mais novos. E, para uma rebeldia controlada com os melhores amigos, há tatuagens temporárias da Color Square para colorir braços, pernas e mãos.

Do recreio à sala de aulas — passando por jogos didáticos para continuar a aprender em casa — carregue na galeria para conhecer as 71 sugestões de compras do Observador para o regresso às aulas.