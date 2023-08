Há cada vez mais países interessados em adquirir navios eléctricos alimentados por baterias para deslocações curtas, que transportem pessoas ou, em alternativa, passageiros e veículos, os denominados ferries. E o maior ferry eléctrico do mundo está a ser produzido na Austrália, tendo como cliente o Uruguai, com a entrega a estar programada para 2025.

Concebido pela Incat Tasmania, o ferry com um comprimento de 130 metros será capaz de transportar 2100 passageiros e 225 veículos e o seu destino é a empresa uruguaia Buquebus, que prevê utilizá-lo em deslocações entre o seu país e a vizinha Argentina. De acordo com a Incat, além das cadeiras para quem vai a bordo se sentar, o navio oferecerá ainda aos passageiros uma área com 2000 metros quadrados onde será instalada uma duty-free shop.

Ferry transporta baterias de 400 Model S da Tesla

Para se deslocar, o ferry catamarã monta motores eléctricos destinados a accionar o jacto de água que impulsiona a embarcação. A velocidade de cruzeiro está limitada a 46 km/h, cerca de 25 nós, ritmo a que consegue percorrer até 185 km sem necessidade de recarregar os acumuladores.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Para o conseguir, a Incat instalou um enorme pack de baterias com uma capacidade de 40.000 kWh, o que corresponde aproximadamente a 400 baterias utilizadas nos Tesla Model S, cada uma com 100 kWh. A Incat afirma que esta bateria é quatro vezes maior do que qualquer outra que se tenha utilizado numa embarcação utilizada em transporte marítimo.

Quando for entregue à Buquebus, o ferry australiano possuirá dois “pormenores” que, ao que parece, faltam em nove dos 10 navios eléctricos adquiridos pela Transtejo ao fabricante espanhol Astilleros Gondan S.A. Não só as baterias com 40.000 kWh fazem parte integrante do catamarã, como os postos de carregamento estarão funcionais no momento em que navio iniciar a sua operação de transporte.