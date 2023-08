Se há algumas semanas qualquer adepto do Benfica fosse questionado sobre qual poderia ser a grande indefinição das primeiras jornadas da temporada, poucos poderiam adivinhar que a incerteza estaria na baliza. Depois de uma negociação longa e sem frutos pelo brasileiro Bento, depois da contratação de Trubin, depois de uma exibição pouco conseguida contra o Boavista, Vlachodimos saiu das contas de Roger Schmidt — e o treinador alemão parecia não ter arrependimentos.

“Sabem que tento ser sempre honesto sobre os jogadores e os jogos. Penso que não esteve no topo da forma. Não importa qual é a posição do jogador. Não é um problema falar sobre isso. Não foi uma crítica à pessoa, apenas àquilo que se passou no jogo. É normal também para os jogadores. Todos os jogadores sabem que têm de estar ao seu melhor nível. Fomos campeões no ano passado, mas isso não traz vantagens para esta época. Temos de mostrar que somos capazes. A minha maneira de ser treinador é assim, ser sempre honesto com os jogadores”, disse Schmidt, assumindo que não iria retirar as críticas que fez ao guarda-redes na sequência da derrota contra o Boavista e que culminaram com a perda da titularidade para Samuel Soares frente ao Estrela da Amadora.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Gil Vicente-Benfica, 2-3 3.ª jornada da Primeira Liga Estádio Cidade de Barcelos, em Barcelos Árbitro: João Pinheiro (AF Braga) Gil Vicente: Andrew, Zé Carlos, Gabriel, Rúben Fernandes, Leonardo Buta, Pedro Tiba, Gbane (Félix Correia, 65′), Dominguez, Fujimoto, Marlon (Tidjany Touré, 65′), Baturina (Depú, 65′) Suplentes não utilizados: Brian Araújo, Né Lopes, Kiko Pereira, Jesús Castillo, André Simões, Miguel Treinador: Vítor Campelos Benfica: Samuel Soares, Alexander Bah, António Silva, Otamendi, Fredrik Aursnes, Florentino (João Neves, 75′), Kökçü (Chiquinho, 75′), Di María, Rafa (Musa, 90+3′), João Mário (David Neres, 63′), Arthur Cabral (Tengstedt, 63′) Suplentes não utilizados: Trubin, Morato, Ristic, Tomás Araújo Treinador: Roger Schmidt Golos: Di María (gp, 19′), Rafa (53′), Tidjany Touré (74′), Musa (90+4′), Dominguez (90+8′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Dominguez (17′), a Pedro Tiba (29′), a Kökçü (45+4′), a Florentino (67′), a Rafa (67′), a Zé Carlos (78′)

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.