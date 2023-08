O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) alertou este domingo para o aumento de casos de dengue entre crianças no Bangladesh, provocando uma epidemia que já fez 537 mortos.

De acordo com um comunicado da Unicef, as crianças “estão mais uma vez na linha da frente das alterações climáticas, à medida que a crise de dengue aumenta”, com quase 20% dos mais de 112 mil casos registados este ano concentrados no Bangladesh.

“A necessidade do momento é que as comunidades garantam que os mosquitos não se reproduzam nas suas casas e tomem todas as medidas de precaução para mantê-los afastados”, explicou o representante da Unicef no Bangladesh, Sheldon Yett, que referiu o investimento de cerca de dois milhões de euros da sua agência no aumento de testes e treino de profissionais de saúde.

Em 21 de agosto, o Bangladesh ultrapassou o seu recorde anual de casos desta infeção viral potencialmente mortal transmitida por mosquitos fêmeas, principalmente da espécie Aedes.

Os sintomas da doença incluem dor de cabeça, dores musculares e articulares e erupções cutâneas no corpo.

O número de mortes é também o mais elevado alguma vez registado no país asiático e, segundo as autoridades, já ascende a mais de 537 mortes.

Em geral, os casos de dengue no Bangladesh começam a aumentar em julho e diminuem a partir de outubro.

Os especialistas dizem que fatores como as alterações climáticas, a urbanização não planificada e problemas na distribuição de água potável contribuem para aumentar a incidência desta doença.