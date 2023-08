O deputado social-democrata André Coelho não concorda com a reforma fiscal proposta pela liderança de Luís Montenegro. Em artigo de opinião no “Público”, Coelho Lima diz que o PSD deveria ter apresentado “uma proposta que opte pela redução do IRS em detrimento do IRC.”

Só assim, diz, seria possível dinamizar a “capacidade produtiva”, ao invés de promover o “consumo”. Ao optar por propor uma redução do IRS, o PSD de Luís Montenegro não está a afirmar “um projeto político diferenciador face ao que se encontra a governar”, escreve André Coelho Lima.

O ex-braço-direito de Rui Rio até elogia o facto de o PSD se ter antecipado ao Governo na inevitável descida de impostos que o Orçamento de Estado para 2023 deverá prever. O PSD “obriga o Governo a fazer algo que já podia ter feito e que tem margem para fazer, como se explica na proposta do PSD. É uma proposta oportuna, representa iniciativa política e tem como principal mérito a redução da carga fiscal para os mais jovens, algo que deve ser visto como estratégico para o país”, afirma.

Contudo, critica Coelho Lima, a proposta de redução do IRS não atinge o público-alvo do PSD: a classe média. O deputado social-democrata diz que o alívio fiscal proposto pelo PSD atinge uma “fatia muito pouco significativa de cidadãos”, visto que 55% dos constribuintes estão isendos de IRS e “15% da população (14,33%) contribui apenas com 5% (5,35%) da receita de IRS (rendimentos entre 13.500€ e 19.000€)”.

Daí o deputado do PSD preferir uma redução do IRS, apostando na “transversalidade fiscal”, uma tradição do PSD da qual o acordo promovido por Pedro Passos Coelho e António José Seguro em 2013 é um bom exemplo. “Esta é a visão estrutural mais própria dos partidos ditos de direita (porque liberais ao invés de estatizantes, ainda que sociais), a visão de que a intervenção fiscal deva ser economicamente reprodutiva”, escreve Coelho Lima.