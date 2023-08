O presidente do PP, Alberto Núñez Feijóo, cuja investidura já foi proposta pelo Rei Felipe VI, defende que um acordo constitucional, de “grandes consensos”, com o PSOE seria a “grande solução” para Espanha.

Em entrevista ao El Mundo, Feijóo diz que se os socialistas concordassem com essa solução, não iria pôr “limites” ao acordo quando questionado sobre se admitiria ter ministros do PSOE no seu governo. “Não vou pôr limites aos acordos constitucionais. Vou tentar chegar a acordos constitucionais com partidos constitucionais”, afirma.

Esses grandes consensos são necessários em áreas como o cumprimento da Constituição; a “solução para algumas das tensões territoriais que temos” — mas “dentro da Constituição”, acrescenta —; a sustentabilidade do sistema de pensões; ou a viabilidade do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e do sistema de educação.

A Constituição é a única linha vermelha que coloca nas negociações. Mesmo com o Juntos pela Catalunha (Junts), de Puigdemont, que para Feijóo propõe matérias que não considera que sejam constitucionais — como a amnistia aos implicados na organização do referendo pela independência da Catalunha, incluindo Puigdemont, que vive na Bélgica desde 2017 para fugir à justiça espanhola.

“Não vou renunciar à Constituição do meu país nem à soberania nacional do meu país. Não vou desistir de Espanha. Se não explorasse a possibilidade de um grande acordo constitucional no nosso país face a um resultado eleitoral que foi um fracasso para os partidos independentistas, que só obtiveram 6% dos votos contra 94% dos restantes votos, não estaria a cumprir o meu dever. E quem ceder a governabilidade de Espanha ao movimento independentista terá de o explicar”, defendeu, acrescentando que “a grande solução” seria um pacto com os 258 deputados do PP (137) e do PSOE (121).

Sem esse acordo, Feijóo continua a ver-se obrigado a olhar para outros partidos com quem mantém divergências de fundo. Um deles é o Junts, um partido de cuja luz verde depende, nesta altura, tendo em conta a matemática eleitoral, para conseguir governar. Questionado sobre o que vai oferecer ao partido de Puigdemont, reitera que não vai ceder à Constituição. “Vamos oferecer-lhes, dentro do respeito pela Constituição, ouvir as suas exigências, as suas propostas. E vamos oferecer-lhes que, naquilo em que estamos de acordo, vamos cumprir”, acrescentou.

Feijóo acusa Pedro Sánchez de prejudicar o PSOE para se manter no poder. “[O PSOE] perdeu todas as suas insígnias. Só mantém Castela-Mancha, Astúrias com o Podemos e Navarra graças ao Bildu. Deveria refletir sobre se é mais importante ele ou o PSOE. É mais importante ele ou Espanha?”, questiona.

Sobre o Vox, que já disse que o apoiará, Feijóo reconhece as divergências, mas diz que valoriza que o partido de Santiago Abascal tenha abdicado de exigir ter lugar no governo para garantir a sua investidura.

“Rubiales tem de saber quando deve sair”

Sobre o polémico caso Rubiales, Feijóo diz que o presidente (suspenso) da Federação Espanhola de Futebol “tem de saber quando deve sair”.

“Diria a Rubiales que uma pessoa tem de saber quando tem de sair. Não só por causa da final do Campeonato do Mundo — aproveito para felicitar as jogadoras —, mas por outras coisas”, afirmou.