A tradição mantém-se: os alunos da Universidade de Verão do PSD vão este ano ter mais uma vez oportunidade de colocar algumas perguntas a uma série de personalidades, da política ou fora dela (e do partido ou fora dele). Desta vez, no leque de oradores estarão o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas; a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola; e o novo cardeal português (foi nomeado em julho), Américo Aguiar, apurou o Observador.

Como aconteceu em anos anteriores, as perguntas serão feitas pelos alunos e respondidas pelos convidados não no espaço físico da “universidade” — que este ano volta a acontecer em Castelo de Vide, como é habitual — mas à distância. Aos nomes de Moedas, Metsola e Américo Aguiar juntam-se ainda o líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, e a apresentadora Diana Duarte.

O leque de convidados inclui assim personalidades de dentro e de fora da política e faz com que um dos nomes mais bem cotados no PSD nesta altura, Carlos Moedas, passe a constar do alinhamento do evento que marca a segunda parte da rentrée dos sociais democratas. Américo Aguiar teve uma breve e já longínqua participação na política, com uma participação autárquica nas listas do PS ainda antes de entrar para o seminário, e estará agora à conversa com os jovens do PSD.

No ano passado, foi também neste formato — tal como já tinha acontecido no passado — que Marcelo Rebelo de Sousa, participante habitual na Universidade de Verão, interagiu com os alunos do PSD. Na altura, o Presidente da República respondeu a várias perguntas e curiosidades dos jovens, deixando recados sobre temas políticos quentes, como a TAP.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Do elenco de convidados deste ano da Universidade de Verão, que decorre de 28 de agosto a 3 de setembro, fazem parte nomes como Durão Barroso, Paulo Portas, Álvaro Beleza ou Cecília Meireles. A conclusão do evento acontecerá no domingo com um discurso de Luís Montenegro.