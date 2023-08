A consultora Oxford Economics reviu este domingo em alta a perspetiva de crescimento da economia de Moçambique, antecipando agora um crescimento de cerca de 4,4% devido à aceleração do estabelecimento de infraestruturas, principalmente em Cabo Delgado.

“O crescimento do Produto Interno Bruto surpreendeu-nos significativamente no primeiro semestre deste ano, o que nos vai levar a aumentar a nossa previsão de crescimento no total do ano de 3,6% para perto de 4,4%”, escrevem os analistas num comentário à evolução da economia moçambicana nos primeiros seis meses deste ano.

No comentário, enviado aos clientes e a que a Lusa teve acesso, o departamento africano da britânica Oxford Economics escreve que “o projeto de gás natural liquefeito Coral South pode aumentar a produção total de gás natural num valor que pode chegar a 63”, o que, aliado à reconstrução de infraestruturas, sustenta a revisão da estimativa de crescimento da economia.

“Para além dos desenvolvimentos no setor do gás natural liquefeito, antecipamos que os investimentos em infraestruturas relacionados com a expansão da rede elétrica e a reconstrução da infraestrutura danificada em Cabo Delgado também apoiem o crescimento económico este ano”, aponta a Oxford Economics.

Esta consultora já tinha adiado a previsão de recomeço dos trabalhos da TotalEnergies, do final deste ano, para o primeiro semestre de 2024, “devido a relatos de que o projeto enfrenta desentendimentos entre os empreiteiros sobre os custos”, o que faz com que a Oxford Economics Africa anteveja “um menor nível de construção e de gastos em investimentos fixos no segundo semestre”, mas mesmo assim o crescimento do primeiro semestre é suficiente para compensar esta redução.

Moçambique cresceu 4,7% no segundo trimestre deste ano, acelerando face aos 4,2% registados nos primeiros trimestres do ano, em comparação com os períodos homólogos.