Desde a passada quinta-feira, quando Donald Trump se entregou às autoridades do estado da Geórgia, o ex-Presidente já angariou 7,1 milhões de dólares (mais de 6,6 milhões de euros), segundo noticia a Reuters. Só no dia seguinte, sexta-feira, o valor angariado foi de cerca de 4,2 milhões de dólares (mais de 3,8 milhões de euros), fazendo deste o dia mais lucrativo para a sua campanha.

O ex-Presidente norte-americano tinha angariado cerca de 20 milhões de dólares (mais de 18,5 milhões de euros) ao longo das últimas três semanas. Ou seja, a altura em que foi indiciado pelas suas falsas alegações de que a eleição de 2020 lhe foi roubada. Os números foram partilhados pelo porta-voz de Trump, Steven Cheung, na rede social X, antigo Twitter.

BREAKING:

Close to $20m raised in the last 3 weeks, coinciding with indictment in DC and the Atlanta mugshot.

$7.1m since Thursday (Atlanta mugshot).

$4.18m yesterday (Friday) alone, the highest grossing day of the entire campaign.

Organic money has skyrocketed, especially…

— Steven Cheung (@TheStevenCheung) August 26, 2023