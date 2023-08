A circulação do trânsito na Avenida da Liberdade, em Lisboa, vai voltar a ser como era antes de 2012. As obras para repor os antigos sentidos começam esta segunda-feira e prevê-se que estejam concluídas no prazo de quatro meses. O objetivo é agilizar o trânsito nesta zona central da cidade de Lisboa.

Mas o que é que vai mudar? Se atualmente se sobe pela lateral esquerda no sentido Restauradores – Marquês e desce pela direita, daqui a quatro meses o sentido será inverso. Como explicou Ana Rita Sousa, chefe de divisão de processos de mobilidade da Câmara de Lisboa, a “lateral que está no sentido ascendente passará a ser descendente e a que está no sentido descendente passará a ser ascendente”.

Desta forma, o município prevê facilitar o acesso das cargas e descargas para os comerciantes, melhorar a circulação rodoviária, materializar a ciclovia e garantir maior acessibilidade à mobilidade suave.

As obras incluem também a modernização da rede semafórica: “Vamos alterar o sistema de semáforos, vamos modernizá-los, vamos integrá-los na plataforma de gestão de tráfico da cidade e com isto conseguir uma melhor otimização dos tempos semafóricos”, explicou Ana Rita Sousa.

“Temos algumas reclamações dos munícipes no sentido de reverter esta situação atual e voltar aquilo que estava antes de 2012″, revelou, acrescentando: “E evitar que todos os veículos, que vêm aceder às laterais, andem nos quarteirões à volta, como atualmente acontece”.

As obras serão realizadas por fases para minimizar os constrangimentos associados à circulação rodoviária e aos comerciantes, e estima-se que cada uma tenha uma duração entre cinco a 10 dias. De acordo com o município, “será garantido o acesso a moradores, garagens, serviços e veículos de emergência, bem como a circulação pedonal e ciclável“.

A primeira fase decorre desta segunda-feira, 28 de agosto, a 4 de setembro, entre o Marquês de Pombal e a Rua Alexandre Herculano (sentido sul), e o percurso alternativo será o acesso à Rua Alexandre Herculano através da Avenida Duque de Loulé e Rua Camilo Castelo Branco.

As restantes fases serão de 4 a 8 de setembro, entre a Rua Alexandre Herculano e a Rua Barata Salgueiro (sentido sul); de 11 a 18 de setembro, entre o cruzamento da Rua Alexandre Herculano com a Avenida da Liberdade (ilha); e de 19 a 28 de setembro, no troço entre a Praça Marquês de Pombal e a Rua Alexandre Herculano e o troço entre a Rua Alexandre Herculano e a Rua Rosa Araújo, segundo informação da Câmara disponibilizada no site.

Atualmente não é possível percorrer no mesmo sentido toda a Avenida de Liberdade pelas laterais.