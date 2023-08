Pedro Sánchez e Alberto Núñez Feijóo vão encontrar-se para discutir o futuro da formação do próximo governo espanhol, avançou esta segunda-feira o El País. Ainda que nenhuma novidade deva sair desta reunião, o líder do PSOE aceitou reunir com o presidente do PP, nesta ronda de negociações, que começou com a investidura proposta pelo Rei Felipe VI, na semana passada.

“Normalidade democrática. Claro que estamos aberto a falar com Feijóo e com todas as forças políticas, exceto com o Vox”, disse uma fonte socialista.

O debate de investidura está marcado para os dias 26 e 27 de setembro e, até lá, Feijóo deverá encontrar alternativa para conseguir formar governo, apesar das baixas probabilidades, já que o apoio do Vox, UPN e Coligação Canaria não serão suficientes. Aliás, segundo o El País, Feijóo não estará à procura de conseguir encontrar uma solução antes do debate de investidura, mas sim a tentar dificultar as negociações de Sánchez.

“Não sei o que Feijóo pensa que é o PSOE, mas é um partido sério, com mais de 140 anos de história, que merece respeito”, Pilar Alegría, porta-voz do partido liderado por Pedro Sánchez. “Feijóo terá de mostrar a sua capacidade de persuasão para nos convencer de que o sanchismo é revogado”.

Este domingo, em entrevista ao El Mundo, Feijóo defendeu que um acordo constitucional, de “grandes consensos”, com o PSOE seria a “grande solução” para Espanha. E disse que se os socialistas concordassem com essa solução, não iria pôr “limites” ao acordo quando questionado sobre se admitiria ter ministros do PSOE no seu governo. “Não vou pôr limites aos acordos constitucionais. Vou tentar chegar a acordos constitucionais com partidos constitucionais.”