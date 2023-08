Os filmes “Ensaio para sonho”, de Ian Capillé, e “Pi Pi Pi Pi Pi”, de Maria Peixoto Martins, são os vencedores da 15.ª edição do Fuso – Festival Internacional de Videoarte de Lisboa, anunciou este domingo a organização.

Os vencedores do concurso do festival – “Ensaio para sonho” com Prémio Aquisição Fundação EDP – Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), por escolha do júri, e “Pi Pi Pi Pi Pi” com o Prémio Incentivo Duplacena, escolha do público – foram anunciados numa cerimónia que decorreu no claustro do Museu da Marioneta, em Lisboa.

Ambos competiam entre um total de 12 filmes de artistas portugueses e estrangeiros a residir em Portugal selecionados em concurso, e do qual faziam também parte os artistas António Olaio, Beatriz Soares Dias e Francisca Manuel, Francisca Dores, João Saramago, Lula Pena, Miguel Leonardo, Rafael Raposo Pires, Ricardo Leandro, Sarah Legow e Sofia Santa-Rita.

As obras – selecionadas para o festival pelo curador Jean-François Chougnet – “traduzem em imagens, letras, palavras, sons e corpos as questões que atravessam as sociedades”.

Os filmes foram escolhidos entre “um número recorde de 271 obras a concurso”, destacando o que de mais novo está a ser produzido na arte em vídeo em território português, segundo a organização.

A programação desta edição refletiu sobre o sentimento de pertença e o direito à liberdade, sobre questões de desigualdade associadas ao colonialismo, e também sobre a emergência climática e os desafios sociais e políticos que o mundo enfrenta.

Além do concurso, Benjamin Cook, diretor da coleção LUX, do Reino Unido, apresentou no Palácio Sinel de Cordes o programa “Right of Way”, que se debruçou sobre ideias de pertença “no contexto do relacionamento hostil do governo do Reino Unido com as suas comunidades migrantes”.

Este ano, a Fundação EDP/ MAAT manteve a parceria com o Fuso, através da atribuição do Prémio Aquisição, escolha do júri da melhor obra, no valor de 3.500 euros.

O público voltou a ser convidado a votar nos vídeos pré-selecionados, numa sessão pública de exibição no Jardim do MAAT, na última quarta-feira, onde foi escolhido o vencedor do Prémio Incentivo Duplacena, no valor de 500 euros.

Produção da Duplacena/Horta Seca, o festival é financiado pela Direção-Geral das Artes, Câmara Municipal de Lisboa e Fundação EDP/MAAT com apoio do Instituto Francês Portugal, no âmbito do programa Mais França.

O Fuso – que este ano decorreu a partir do dia 22 de agosto, com entrada livre, regressará a Lisboa em 2024, de 27 de agosto a 1 de setembro, anunciou este domingo a organização.