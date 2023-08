Um novo ano letivo implica estudantes universitários a mudarem de cidade e a procurarem casa para se instalarem, o que se tornou muito mais difícil nos últimos anos. Em Lisboa há milhares de jovens a chegar à capital e a renda de um quarto custa em média 450 euros, além de haver quem tenha de pagar vários meses de renda e cauções antecipadas, segundo noticia o Jornal de Notícias.

Em Lisboa, os estudantes deslocados “são cerca de 40% e só há camas para 15% nas residências públicas”, disse Catarina Ruivo, presidente da Federação Académica de Lisboa (FAL) ao JN e acrescenta ainda que lhe chegam relatos de pessoas a quem “é pedido o valor de duas ou três rendas, ou seja, uma importância à volta dos 1.500 a 2.000 euros”.

Alerta, ainda, que a habitação representa 70% do orçamento mensal de um estudante e que é necessário apostar na oferta pública. Outro elemento que reduz as opções aos estudantes é o facto de haver imigrantes em busca de teto a um preço acessível.

O problema mantém-se em outras cidades do país. No Porto, por exemplo, onde 23% dos estudantes do ensino superior são deslocados, as residências cobrem 11,2%. Em Coimbra, há 25 mil alunos na universidade , dos quais 70% deslocaram-se para estudar na cidade, mas nas residências há menos de duas mil camas e as rendas ultrapassam os 300 euros.

Até ao final do ano estão prometidas mais 1025 camas, resultado de obras em nove residências públicas, segundo o gabinete da ministra do Ensino Superior, informou o jornal.