Já está publicado em Diário da República o acelerador de progressões que permitirá a 72 mil trabalhadores — segundo estimativas do Governo —, em 2024, progredir na carreira com seis pontos, em vez dos dez habitualmente necessários. A medida — que se aplica apenas uma vez por trabalhador — abrange os funcionários públicos que viram a carreira congelada em dois períodos (de 2005 a 2007 e de 2011 a 2017).

“Reconhecendo-se, assim, os impactos destes períodos de congelamento no normal desenvolvimento das carreiras, o presente decreto-lei estabelece um regime especial de aceleração do desenvolvimento das carreiras dos trabalhadores com vínculo de emprego público, através da redução do número de pontos necessários para alteração obrigatória do posicionamento remuneratório”, indica o Governo, no preâmbulo do decreto-lei publicado esta terça-feira em Diário da República.

São abrangidos os trabalhadores que tenham 18 ou mais de anos de carreira na função pública e que tenham visto a carreira congelada entre 30 de agosto de 2005 e 31 de dezembro de 2007, e 1 de janeiro de 2011 e 31 de dezembro de 2017.

Desta forma, os trabalhadores abrangidos poderão progredir com seis pontos, e não com dez. Quando os trabalhadores acumularam mais do que seis pontos, podem progredir e manter os pontos em excesso (além dos seis que ‘usam’ para a progressão). Esta medida é extraordinária, ou seja, só se aplica uma vez a cada trabalhador.

Em 2024, a medida deverá chegar a 72 mil trabalhadores, mas deverá abranger 350 mil num horizonte mais alargado, segundo as estimativas do Governo.

O Executivo indica que a medida tem “impacto nas entidades públicas empresariais integradas no Serviço Nacional de Saúde, por via dos acordos coletivos de trabalho existentes, mantendo-se para os demais contratos individuais de trabalho o desenvolvimento das carreiras previsto nos correspondentes instrumentos de regulamentação coletiva”.