Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto encaminha insultos racistas a Otávio Ataíde para o Ministério Público

A Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) enviou esta terça-feira ao Ministério Público “todas as informações disponíveis” sobre os insultos racistas recebidos pelo futebolista brasileiro Otávio Ataíde, do Famalicão.

A APCVD reuniu prontamente todas as informações disponíveis, de forma a encaminhar o expediente daí resultante ao Ministério Público e à Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial (CICDR), atendendo à competência legal de tais entidades neste domínio, possibilitando o desencadeamento das diligências investigatórias entendidas por convenientes”, pode ler-se num comunicado esta terça-feira divulgado.

Segundo aquela autoridade, não está no seu âmbito agir sobre este caso, uma vez que “os referidos atos não tiveram lugar no decurso do espetáculo desportivo“, no caso o Sporting-Famalicão de domingo.

Esta terça-feira, Ataíde revelou ter recebido nas redes sociais mensagens com insultos racistas, que publicou na sua página na rede social Instagram, considerando estas “graves ofensas” de “cunho racista e xenofóbico”.