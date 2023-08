"Consequência de um erro técnico ou de um erro grosseiro de mau juízo é a mesma": Sporting critica CA após jogo do FC Porto

“Após uma noite e manhã inteiras é incompreensível que não tenha feito, o que não contribui positivamente para a melhoria necessária. A linha de magnitude dos erros mede-se pela evidência dos mesmos e pelo impacto que eles têm. A consequência de um erro técnico ou de um erro grosseiro de mau juízo é a mesma para a verdade desportiva. Os erros de omissão, sobretudo do VAR, são tão ou mais graves que os erros de ação. Assim como os do Conselho de Arbitragem, que se omitiu de rapidamente intervir decidindo ‘apitar’ para o lado”, acrescenta ainda a missiva do Sporting a propósito da partida em Vila do Conde.

Sem estar diretamente referido, os leões apontam à questão disciplinar e à possibilidade de Eustáquio, médio dos azuis e brancos, poder ter sido expulso ainda no quarto de hora inicial, algo do qual também o treinador do Rio Ave, Luís Freire, se queixou na flash interview da SportTV após o final do encontro.

De recordar que, na semana passada, o Conselho de Arbitragem da FPF emitiu um comunicado onde falou de um erro do árbitro e do VAR no lance que originou o primeiro golo de Paulinho logo aos três minutos. “O Conselho de Arbitragem informa que no lance do primeiro golo do jogo Casa Pia-Sporting verificou-se um erro na colocação do ponto que define a linha de fora de jogo. Ao invés de ser colocado no pé do avançado do Sporting foi no ombro o que conduziu a um erro de análise. O golo não devia ter sido validado, uma vez que o jogador encontrava-se fora de jogo por nove centímetros. O CA lamenta o sucedido e informa que a equipa de videoarbitragem do jogo ficará fora das nomeações por tempo indeterminado”, salientou.