Um ecrã gigante caiu em cima de uma tuna, durante uma cerimónia de abertura do Campeonato Europeu Universitário de Rugby 7s, no Estádio Universitário de Lisboa, esta segunda-feira, avança o Jornal de Notícias. O incidente provocou pelo menos 15 feridos, todos considerados ligeiros, de acordo com informação prestada, ao Observador, por fonte oficial do Hospital de Santa Maria, para onde a maior parte dos estudantes foram encaminhados, por precaução.

???? | ACIDENTE: Ecrã gigante cai em cima de uma tuna que se preparava para atuar em palco pic.twitter.com/loSu8y33Ok — tafixe (@tafixe) August 29, 2023

A queda do ecrã sobre a tuna terá sido provocada por uma rajada de vento muito forte, segundo informou a organização. Em comunicado, a comissão organizadora do campeonato esclarece que “reagiu imediatamente” depois de a estrutura ter tombado sobre os músicos da Estudantina, uma tuna académica Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL).

Os 15 estudantes feridos receberam, numa primeira fase, “atendimento médico de primeiros socorros” e cerca de 12 a 14 foram, depois, transportados para o hospital de Santa Maria para observação e para realizarem exames. A maioria apresentava escoriações e teve alta ainda durante esta segunda-feira. Um outro elemento da tuna, “em pior estado”, deixou o hospital apenas na manhã desta terça-feira.