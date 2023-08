Desde a apresentação do ID. Buzz, em 2017, que se espera, com grande expectativa em alguns mercados, pelo lançamento da versão California, a motorhome concebida com base no furgão eléctrico sucessor do Pão de Forma dos anos 60. Sabia-se igualmente que a versão normal do modelo poderia gerar propostas mais acessíveis e menos sofisticadas, mas que seria a versão LWB (de Long Wheel Base), mais comprida em 25 cm na distância entre eixos, a alargar o potencial da versão California.

Recentemente a Edison Media, na Alemanha, avançou que a Volkswagen estaria com problemas em encaixar as motorhomes eléctricas dentro dos limites de peso que são permitidos para os condutores habilitados com carta de condução B, a qual não permite ultrapassar 3500 kg de peso bruto. Independentemente do interesse da informação, a notícia da Edison acaba por repetir a velha história da criança que grita “o rei vai nu”, do popular conto de Andersen, uma vez que já se sabia que o peso adicional das baterias agravaria consideravelmente o peso deste tipo de veículos, o que levou inclusivamente a União Europeia (UE) a elevar a fasquia.

Por sugestão da própria UE, vários Estados-Membros, a começar por Portugal, mantiveram o limite dos 3500 kg para as licenças de condução B para todos os veículos, mas criaram uma segunda fasquia de 4250 kg para modelos que recorram a mecânicas alimentadas por energias alternativas, o que obviamente envolve os veículos 100% eléctricos, alimentados por bateria ou fuel cells a hidrogénio, mas igualmente todos os outros que não utilizem como combustível os tradicionais gasolina e gasóleo. Este incremento de 750 kg permite acomodar baterias de grande dimensão, uma vez que um pack com 100 kWh de capacidade ultrapassa 600 kg.

Regressando ao ID. Buzz, a versão com distância entre eixos normal e bateria com 82 kWh de capacidade anuncia uma tara de 2480 kg, a que corresponde um peso bruto de 3000 kg, se lhe juntarmos cinco ocupantes e respectivas bagagens. Se a tudo isto somarmos o equipamento específico das pequenas autocaravanas, da cozinha à estrutura que faz de cama e os diferentes compartimentos para arrumar objectos, é fácil ultrapassar os 3500 kg, sobretudo se lhe adicionarmos ainda os toldos de abrir no tejadilho (cerca de 100 kg).

A esperança da VW incide especificamente no ID. Buzz LWB, cujos 25 cm adicionais na distância entre eixos (e no comprimento total) permite reforçar o espaço disponível. Sucede que esta bitola superior faz também com que o peso bruto suba, a que temos de somar o incremento de peso motivado pela bateria maior ao serviço da LWB, que passa de 82/77 kWh, para 92/85 kWh. Esta versão “maior” do ID. Buzz será necessariamente mais pesada do que os 3500 kg, mas eventualmente pode ficar abaixo dos 4250 kg aceites em alguns mercados (como o nosso). Especialmente, se o construtor investir em materiais mais leves (e mais caros) para minimizar o aumento de peso.

O problema que o ID. Buzz enfrenta irá igualmente obrigar outras motorhomes eléctricas da concorrência ao mesmo tipo de esforço de contenção. E estas “camper” não são as únicas a necessitar que os diferentes países adoptem 4250 kg como limite máximo para veículos com combustíveis alternativos, para evitar que os seus condutores tenham de realizar um upgrade da sua carta de veículos ligeiros para camiões. Também os eléctricos topo de gama blindados facilmente passarão a exceder os 3500 kg. Basta ver que um BMW i7 ou um Mercedes EQS têm uma tara próxima de 2700 kg, mais de 200 kg acima do ID. Buzz, pelo que o peso bruto ultrapassará esta fasquia com as protecções e os reforços necessários para proteger os ocupantes de ataques a tiro ou à bomba.