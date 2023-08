O vídeo terá sido gravado há duas semanas no centro de detenção de migrantes Abu Salim, em Tripoli, na Líbia. As imagens, partilhadas com o The Guardian, mostram uma mulher, aparentemente morta, no chão de uma sala com centenas de mulheres amontoadas em colchões.

A autora do vídeo, uma mulher nigeriana, filma o espaço enquanto grita e chama às instalações “prisão”. O clip tem 30 segundo e termina com a imagem de uma mulher subnutrida, sem roupa e que parece estar morta no chão, de olhos abertos. “Esta mulher está morta”, diz, acrescentando: “Morreu esta manhã.”

Segundo o jornal britânico, a autenticidade do vídeo foi confirmada pela organização Médicos Sem Fronteiras e por uma fonte da ONU, que afirmaram ter sido filmado no centro Abu Salim.

De acordo com a fonte da ONU, acredita-se que a mulher que surge no fim das imagens seja da Somália e tenha morrido de tuberculose. No centro de detenção, dezenas de migrantes contraíram a doença e foram colocados em salas como a que surge no vídeo, sem acesso a cuidados de saúde.

“A única forma de sair de Abu Salim é pagando um resgate de 1.000 dólares [924 euros]”, afirmou um ex-detido do centro, citado no jornal britânico. “Não há outra maneira de sair de Abu Salim. Aquele sítio é um inferno”, acrescentou uma mulher, também ex-detida.

O caso está a ser investigado pela organização Refugiados na Líbia que estão a tentar descobrir quem é a vítima que surge no vídeo. “É claro que há sempre desafios na recolha de informações sobre mortes e tortura na Líbia. As vítimas e as testemunhas hesitam em contar estas histórias e é necessária uma atenção especial para obter o seu apoio”, explicou a organização.

Vincent Cochetel, enviado especial da Agência da ONU para os Refugiados, afirmou que “as horríveis imagens gráficas” recordam “que as condições de detenção na Líbia não estão a melhorar e que todos devemos prosseguir os esforços para acabar com as detenções arbitrárias.”