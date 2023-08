Portugal e Cabo Verde assinaram esta terça-feira um memorando comprometendo-se a comemorarem em conjunto a transição portuguesa para a democracia e a independência de Cabo Verde, no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril de 1974.

“Ao abrigo deste instrumento bilateral serão organizadas atividades em torno da transição democrática, e outras temáticas conexas, como simpósios ou festivais de cultura”, detalhou o Ministério dos Negócios Estrangeiros, numa informação esta terça-feira divulgada no portal diplomático.

O objetivo, referiu, é “fomentar iniciativas de natureza cultural e científica, com o envolvimento do mundo académico e da sociedade civil em geral”.

O Campo do Tarrafal, em Cabo Verde, assumirá “especial centralidade no contexto destas iniciativas“, salienta o ministério, prevendo-se designadamente a requalificação do respetivo museu e instalações.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O ministro dos Negócios Estrangeiros português, João Gomes Cravinho, e o seu homólogo cabo-verdiano, Rui Figueiredo Soares, assinaram o documento que consagra a vontade política dos dois governos de, no âmbito das comemorações dos 50 anos sobre o 25 de Abril de 1974, comemorarem em conjunto a transição portuguesa para a democracia e a independência de Cabo Verde.

O memorando será concretizado, pelo lado português, pelo Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, pela Direção-Geral do Património Cultural e pela Estrutura de Missão para as Comemorações do Quinquagésimo Aniversário da Revolução do 25 de Abril de 1974.

Pelo lado cabo-verdiano, a iniciativa será concretizada pelo Instituto do Património Cultural, contando com o envolvimento e colaboração de outras entidades.