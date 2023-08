São 1000 yuans (cerca de 127 euros) e têm como objetivo promover o casamento entre as pessoas mais jovens, prevendo o aumento da taxa de natalidade do país. A região de Changshan, no leste da China, está a oferecer uma recompensa monetária aos casais recém casados se a noiva tiver menos de 25 anos.

Segundo avança o The Guardian, além de monetária, a recompensa inclui também subsídios para cuidados infantis, de fertilidade e de educação para os casais que já tenham filhos. A medida prevê promover o “casamento adequado à idade e à maternidade” para os primeiros casamentos.

Com 2022 a registar a taxa mais baixa de casamentos — desde 1986 — e de fertilidade na China, a preocupação das autoridades em implementar medidas para melhorar a situação de natalidade do país tem aumentado. No ano passado houve 6,8 milhões de casamentos, menos 800 mil que em 2021, e a taxa de natalidade caiu para 6,77 nascimentos por mil habitantes. Além dos incentivos monetários, entre as medidas estão também melhores instalações de acolhimento de crianças.

Apesar de as autoridades terem abolido a política de filho único em 2016, permitindo até três crianças por casal, os nascimentos continuaram a diminuir nos últimos seis anos.

No entanto, não é apenas a falta de casamentos que tem prejudicado o aumento da taxa de natalidade do país. Entre os motivos estão ainda as políticas que dificultam que mulheres solteiras tenham filhos, a ameaça de um atraso na carreira das mulheres que sejam mães, a discriminação de género ou os elevados custos dos cuidados infantis.

A baixa confiança dos consumidores e as preocupações crescentes com a economia chinesa são também fatores citados pelos jovens chineses para não quererem casar e ter filhos, avança o jornal britânico.