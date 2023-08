Este domingo Luís Marques Mendes admitiu uma candidatura presidencial, ou seja, deu mais um passo num caminho que muitos suspeitavam que ele já estava a percorrer. À direita, fala-se também de Paulo Portas, de Durão Barroso e também de Pedro Passos Coelho, sem esquecer Santana Lopes. Na área do PS, a especulação maior é em torno de nomes como Augusto Santos Silva, agora também Mário Centeno, isto sem esquecer António Guterres ou mesmo António Costa. Nas sondagens, aparece também bem colocado o Almirante Gouveia e Melo. Ainda falta muito tempo para a eleição, que será só em 2026, mas não há dúvida de que a especulação sobre os candidatos já começou, pelo que no Contra-Corrente de hoje queremos não só discutir estes nomes, e outros se possível, mas também para que serve um Presidente depois de Marcelo Rebelo de Sousa. O papel do Presidente está a sair reforçado ou enfraquecido com Marcelo?

