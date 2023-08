Afinal, não será já em setembro. O Governo voltou a adiar a aplicação da taxa sobre as embalagens de alumínio de utilização única para refeições take-away e, desta vez, só entrará em vigor a 1 de janeiro de 2024.

A nova data foi publicada esta terça-feira em Diário da República. A taxa, de 30 cêntimos, estava prevista no Orçamento do Estado para 2021, para que entrasse em vigor a 1 de janeiro de 2023, mas foi adiada para 1 de setembro deste ano — e, agora, para o arranque do próximo ano. No caso das embalagens de plástico, a taxa — que tem o objetivo de promover a sustentabilidade — já está em vigor.

“A contribuição sobre as embalagens de utilização única aplica-se a partir de 1 de julho de 2022, para as embalagens de plástico ou multimaterial com plástico, e a partir de 1 de janeiro de 2024, para as embalagens de alumínio ou multimaterial com alumínio”, lê-se na portaria publicada esta terça-feira, assinada pelos secretários de Estado dos Assuntos Fiscais, Nuno Félix, e do Ambiente, Hugo Pires.

O adiamento da medida é explicado pelo Governo com os “constrangimentos manifestados por diversos agentes económicos, bem como a necessidade de alargar o âmbito de aplicação desta portaria a outros materiais”.