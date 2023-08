Os descontos nos transportes da Área Metropolitana de Lisboa para os estudantes beneficiários dos passes 4_18 e sub23 mantêm-se válidos até outubro, em vez de terminarem em setembro, anunciou esta quarta-feira a empresa TML.

“A validade destes descontos, atribuídos aos jovens estudantes matriculados no ensino básico e secundário e sub 23 para os alunos que frequentam o ensino superior, termina normalmente a 30 de setembro“, informou a empresa TML — Transportes Metropolitanos de Lisboa, em comunicado.

A decisão de prolongar a validade dos descontos dos passes 4_18 e sub23 solicitados para o ano letivo 2022/2023 até outubro foi tomada pela TML em articulação com o IMT — Instituto da Mobilidade e dos Transportes.

“Este ano, excecionalmente, a renovação dos descontos 4_18 e sub23 poderá ser realizada durante um período mais alargado, já que estes descontos se mantêm válidos para os carregamentos realizados para o mês de outubro”, reforçou a empresa responsável pela gestão do serviço público de transportes da Área Metropolitana de Lisboa.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O passe 4_18 destina-se aos estudantes matriculados no ensino básico e secundário, dos 4 aos 18 anos, inclusive, que não beneficiem de transporte escolar, com descontos sobre o preço dos passes mensais em vigor, nomeadamente 60% para os estudantes beneficiários do escalão A da Ação Social Escolar e 25% para os restantes estudantes.

O passe sub23 é para os estudantes do ensino superior até aos 23 anos, inclusive, e, no caso dos estudantes de ensino superior inscritos nos cursos de Medicina e de Arquitetura, até aos 24 anos de idade, inclusive, estando previsto descontos de 60% para os estudantes beneficiários da Ação Social Direta e 25% para os restantes estudantes.

No caso do acesso ao desconto 4_18, o carregamento de passe válido para o mês de setembro pode ser feito em todos os locais habituais, enquanto o carregamento para outubro deve ser realizado no multibanco ou nos Espaços Navegante da Carris Metropolitana, indicou a TML.