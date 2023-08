O preço da gasolina nos Açores sobe 4,9 cêntimos por litro na sexta-feira e o preço do gasóleo 9,1 cêntimos por litro, de acordo com um despacho publicado hoje em Jornal Oficial.

O executivo açoriano justifica o “ajustamento do preço máximo de venda ao público” dos combustíveis com “as recentes variações no mercado internacional das cotações de referência dos produtos petrolíferos e energéticos”.

Depois de uma subida de 1,2 cêntimos em agosto, o preço da gasolina volta a subir no arquipélago, em setembro, passando a custar 1,584 cêntimos por litro (mais 4,9 cêntimos).

Já o preço do gasóleo na região é fixado em 1,445 euros por litro, o que equivale a um aumento de 9,1 cêntimos face a agosto, mês em que já tinha ocorrido uma subida de 2,9 cêntimos.

Também o preço do gasóleo colorido para a agricultura e para as pescas, definido noutro despacho, sobe 9,1 cêntimos.

O gasóleo colorido e marcado consumido na agricultura passa a custar 1,074 euros por litro, enquanto o preço do gasóleo colorido e marcado consumido na pesca é fixado em 0,884 euros por litro.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O fuelóleo com teor de enxofre inferior ou igual a 1%, quando destinado a outros consumos, fornecido a granel nas instalações das companhias distribuidoras em cada ilha, aumenta 5,4 cêntimos, para 0,657 euros por quilograma.

Já o fuelóleo para a produção de eletricidade, fornecido a granel nas instalações das companhias distribuidoras em cada ilha, regista uma subida de preço na ilha de São Miguel de 609,44 para 663,74 euros/TM, e na Terceira de 638,38 para 692,68 euros/TM.

No Pico sobe de 722,01 para 791,05 euros/TM e no Faial de 707,91 para 776,95 euros/TM.

O preço do gás butano vendido em garrafas, canalizado ou em granel não sofre alterações, variando entre 1,348 euros por quilograma (a granel) e 1,618 por quilograma (garrafa de 24 litros, construída em materiais leves, vendida ao público, no local de consumo).

Os preços máximos dos produtos petrolíferos e energéticos nos Açores são “alterados no dia 01 de cada mês e nos montantes equivalentes à variação do valor do Preço Europa (PE) mensal”.

Em março, o executivo açoriano aumentou a taxa do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP) em 10 cêntimos, justificando a decisão com “uma tendência de normalização dos preços dos combustíveis no mercado mundial, para valores similares aos anteriores à crise geopolítica provocada pela guerra na Ucrânia”.

São cobrados 46,5 cêntimos de ISP por litro no caso da gasolina e 24,2 cêntimos no caso do gasóleo.

O ISP nos Açores tinha baixado, em agosto de 2022, nove cêntimos na gasolina e 11,3 cêntimos no gasóleo.

O executivo açoriano tinha já reduzido o ISP em quatro cêntimos na gasolina e em dois cêntimos no gasóleo, em novembro de 2021, e em 11 cêntimos nos dois combustíveis, em abril de 2022.