Chegou esta semana às livrarias portuguesas o livro Labirinto. Conversas Sobre Saúde Mental, da autoria das jornalistas do Observador Sara Antunes de Oliveira e Carla Jorge de Carvalho.

O livro, editado pela Oficina do Livro, uma chancela da Leya, reúne as primeiras 16 conversas do “Labirinto – Conversas sobre Saúde Mental” — série que continua até hoje a ser publicada no Observador em formato podcast, vídeo e texto.

O “Labirinto” é uma série de entrevistas a personalidades com grande exposição pública que aceitaram falar com o Observador sobre os seus próprios problemas de saúde mental.

Produzida em parceria com a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD), a série “Labirinto” começou a ser publicada em outubro de 2021, com uma entrevista à eurodeputada Marisa Matias, que falou sobre o burnout.

Nos meses seguintes, foram publicadas entrevistas a personalidades como Hugo Van Der Ding, João Vieira de Almeida, António Raminhos, Rita Redshoes, Maria Botelho Moniz ou José Carlos Pereira, que falaram de assuntos como o luto, o transtorno bipolar, a depressão pós-parto, a adição ou a depressão.

Em novembro de 2022, a série “Labirinto” recebeu uma menção honrosa nos prémios de jornalismo da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental.

Com a série de entrevistas, Sara Antunes de Oliveira (subdiretora do Observador) e Carla Jorge de Carvalho (editora das manhãs da Rádio Observador) quiseram “trazer para a conversa o tema da saúde mental de uma forma simples, sem artifícios ou ruído, desmistificando-o e procurando desfazer os tabus”.

As entrevistas a múltiplas personalidades conhecidas do público português permitiu olhar para a “saúde mental sem filtros nem estigmas, atribuindo-lhe caras, nomes e vidas”, de acordo com uma nota da editora.

O livro inclui as primeiras 16 conversas da série: Hugo Van Der Ding, Marisa Matias, João Vieira de Almeida, Anna Westerlund, Pedro Barroso, Bárbara Timo, Marta Rebelo, Vítor Emanuel, Gustavo Carona, Rita Redshoes, António Raminhos, Fátima Lopes, Liliana Campos, Quimbé, Maria Botelho Moniz e José Carlos Pereira.

O livro está à venda na generalidade das livrarias portuguesas por 17,90€.