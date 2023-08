Até 2019, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa deu lucros e foi sempre distribuindo muito dinheiro, parecendo ter dinheiro para tudo. Agora sabemos que quer cortar subsídios e apoios, a começar pelos apoios ao desporto. É verdade que os anos da pandemia implicaram mais custos e implicaram uma diminuição das receitas, mas há razões para a atual crise que decorrem de opções discutíveis tomadas nos anos da abastança. São esses erros, assim como a verdadeira vocação da Misericórdia que queremos discutir no Contra-Corrente de hoje. As explicações que temos ouvido sobre a diminuição das receitas e aumentos de custos são convincentes?

Entre as 10h10 e as 12h00 pode dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes e Helena Matos. Basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode também enviar mensagens de voz gravadas, com menos de 2 minutos, por Whatsapp para o 910024185. Se preferir, pode fazer neste artigo um comentário escrito, que será lido no ar. E pode ainda enviar um e-mail com a sua opinião para ouvinte@observador.pt.

Pode ouvir o programa em direto clicando aqui. Pode também ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.