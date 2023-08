Sporting "condena atos discriminatórios" e apoia jogador do Famalicão

O Sporting condenou esta quarta-feira os atos discriminatórios e referiu que apoia o futebolista do Famalicão Otávio Ataíde, que denunciou insultos racistas nas redes sociais após o jogo com os leões, bem como “os milhões de pessoas que são diariamente visados”.

O Sporting CP condena qualquer ato discriminatório , independentemente da origem ou destinatário. Foi assim ontem, é assim hoje, será assim sempre. Nascemos assim, crescemos assim, educamos assim. Está escrito no nosso ADN e no artigo terceiro dos nossos Estatutos”, referem os “leões” em comunicado divulgado nas redes sociais.

O futebolista brasileiro do Famalicão Otávio Ataíde revelou na terça-feira ter recebido nas suas redes sociais insultos racistas após o jogo frente ao Sporting, no domingo, para a I Liga portuguesa de futebol.

Dia 27/08/2023 [no domingo], logo após o jogo entre Sporting e Famalicão, sofri graves ofensas numa rede social. Torcedores da equipe que acabávamos de enfrentar, me enviaram mensagens de cunho racista e xenofóbico”, escreveu o central, de 21 anos, na sua página no Instagram.