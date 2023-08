Caso de popularidade este verão, voltando aos lugares cimeiros do top da Netflix, a série “Suits” volta a dar que falar depois de uma entrevista do seu produtor. Com Meghan Markle no elenco, no papel de advogada, Aaron Korsh regressa a este conteúdo e revela que a família real britânica terá interferido no curso de alguns episódios quando a agora ex-atriz começou a namorar com o príncipe Harry, em 2016. “Não em muitas coisas, mas houve algumas que queríamos fazer, e não podíamos fazer, o que foi um pouco irritante”, admitiu ao The Hollywood Reporter.

Korsh contou que a família real teve acesso ao guião da série de uma forma desconhecida, numa altura antecipada, o que trouxe alguns obstáculos. Por exemplo, o palácio de Buckingham não gostou de encontrar a palavra “poppycock” [o que significa algo irrelevante ou sem importância] numa das falas da Meghan. “A família real não queria que ela dissesse a palavra”. “Eles não queriam que [essa palavra] saísse da boca dela. Presumo que seja porque não queriam que a palavra ‘cock’ [ parte da palavra anterior que se faz parte do calão inglês e que significa pénis] “pudesse ser utilizada com a imagem de Meghan fora do contexto, suspeitou Kosh. Esta fala teve de ser modificada, trocando a palavra por “bullshit” [outro calão inglês com significado semelhante]. O produtor admitiu que “não gostaria que alguém fizesse isso com ela”.

Estava pensado que a palavra inicial fosse utilizada numa cena de discussão de casal entre os personagens de Patrick J. Adams [Harvey Specter] e Meghan Markle [Rachel Zane].

Aaron Korsh comentou a situação, revelando insatisfação pois já tinha prometido aos sogros que a palavra “poppycock” faria parte da série, e por não saber até hoje quem partilhou o guião com a família real britânica. O produtor suspeita do editor de produção da altura, e nega que o acesso tenha sido facilitado por Markle. “Não sei como eles conseguiram. Eu soube que eles leram porque recebi o feedback“, afirmou.

Meghan Markle deixou de participar na série na sétima temporada, tal como o ator que interpretava o papel de seu marido. A série estreou em 2011 com a participação de ambos. Em 2017, um ano antes de Meghan casar com príncipe Harry, ambos saíram após a antepenúltima temporada. Na altura, o ator Patrick J. Adams escusou-se a associar a sua saída à de Meghan, justificando que começou a pensar no assunto durante as gravações da segunda parte da sexta temporada. Após a saída, ambos mantiveram boa relação, tendo sido J.Adams estado presente no casamento de Meghan e Harry.

Vários episódios de influência por parte de Buckingham na vida dos Sussex haviam já sido relatados por Harry no seu livro “Spare”. “Mag deixou a casa, desistiu do seu papel na série ‘Suits’. Após sete temporadas. Foi um momento difícil para ela porque ela adorava a série, adorava o papel que interpretava, tinha boas relações com a equipa, — ela adorava Canadá”, lê-se na obra do príncipe. “Os realizadores ficavam frustrados porque muitas vezes eram aconselhados pelo palácio a mudar os diálogos, o que a personagem iria fazer, as reações dela”, acrescentou.

“Suits” contemplou 134 episódios no total e obteve prémios e conquistas.