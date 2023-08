O sabor amargo do final da primeira trilogia da saga em 2005 deixou pouca esperança para a continuação do universo “Star Wars”. A deceção passou por uma expectativa nostálgica não correspondida, um desejo de reencontrar os efeitos dos primeiros filmes. O peso acumula e quando o franchise passou para as mãos da Disney (2012) pouco mudou nos filmes que expandem o núcleo dentro do núcleo do imenso universo “Star Wars”: jogar com a memória gera um efeito mais lucrativo do que tentar o novo.

O novo existia fora desse tal “núcleo do núcleo”, sobretudo numa série de animação, “Star Wars: The Clone Wars” (2008) com David Filoni no comando. A ação decorria durante o período dos filmes da primeira trilogia, com Anakin Skywalker e Obi-Wan Kenobi à mistura. Sem pressão nos ombros, “The Clone Wars” e, mais tarde, “Star Wars Rebels” (2014), concretizavam a ideia de ficção científica/aventura/ação de uma forma fluida, cativante, alargando o universo com respeito à própria natureza “Star Wars”. E foi em “The Clone Wars” que nasceu Ahsoka Tano, aprendiz de Anakin, que se tornou numa favorita dos fãs que teimavam em seguir “Star Wars” por todas as vias — e não apenas a principal.

Ganhou corpo com Rosario Dawson nas aparições que teve em “The Mandalorian” e “The Book of Boba Fett”. Agora conquistou uma série em nome próprio, “Ahsoka” (Disney+), saída da mente do mesmo David Filoni, ávido fã de “Star Wars”. Filoni criou com George Lucas as séries de animação que neste século ajudaram a suster uma parte da base de fãs e a justificar uma outra, nova. De foirma quase natural, conquistou a responsabilidade de consolidar aventuras que correm em paralelo com o centro da história que a maior parte do público conhece: a Saga Skywalker.

