A Carris Metropolitana vai ter 80 autocarros elétricos a circular na margem norte do Tejo entre setembro e outubro, anunciou esta quinta-feira a empresa TML – Transportes Metropolitanos de Lisboa, em comunicado.

“A assegurar a circulação em Loures, Odivelas, Vila Franca de Xira e Mafra, a Rodoviária de Lisboa terá um total de 40 autocarros elétricos. Desses, 25 deverão entrar ao serviço já no mês de setembro“, indicou a empresa.

Segundo a TML, também está previsto que outros 40 autocarros elétricos circulem na chamada área 1 da Carris Metropolitana, e que abrange os municípios da Amadora, Sintra, Oeiras, Cascais e Lisboa, tendo os primeiros começado a trabalhar na terça-feira.

No comunicado, a empresa referiu ainda que o prestador de serviço da área 4 que abrange Setúbal, Palmela, Moita, Montijo, Alcochete e Barreiro tem 23 viaturas elétricas a circular desde o arranque da Carris Metropolitana, em junho de 2022 e que outros 44 autocarros não poluentes vão integrar a frota daquele operador.

“Também fazem parte da frota dos operadores da margem sul os veículos movidos a gás e a gasóleo. Existem, atualmente, 55 veículos a gás em circulação na margem sul, dos quais 38 pertencem à frota da área 4, enquanto os restantes servem os municípios da área 3″ – Almada, Seixal e Sesimbra, especifica a TML.

De acordo com a empresa, os autocarros elétricos têm uma lotação de 93 lugares e autonomia para circular até 370 quilómetros, “revelando-se uma opção mais sustentável e menos poluente no contexto da mobilidade urbana promovida pela Carris Metropolitana e seus prestadores de serviço”.

A Transportes Metropolitanos de Lisboa indica ainda no comunicado que os contratos Carris Metropolitana definem que a frota afeta à operação rodoviária deve integrar, pelo menos, 5% de veículos não poluentes e energeticamente eficientes, conforme definido em diretivas europeias.

A operação da Carris Metropolitana, que pretende uniformizar os transportes rodoviários de passageiros em toda a Área Metropolitana de Lisboa (AML), foi dividida em quatro zonas, duas envolvendo municípios da margem norte e outras duas na margem sul do Tejo.

A Área Metropolitana de Lisboa é composta por 18 municípios, sendo que três mantêm as transportadoras internas: os Transportes Coletivos do Barreiro (TCB), no concelho do Barreiro (TCB), a Mobi Cascais, em Cascais, e a Carris, em Lisboa.