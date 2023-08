As creches privadas nos distritos do Porto e de Aveiro queixam-se que o Governo ainda não aprovou uma única adesão ao programa “Creche Feliz” que irá permitir o acesso gratuito por parte das famílias, revela o Jornal de Notícias.

A denúncia é da Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos do Ensino Particular, poucos dias antes do regresso ao trabalho de muitas famílias. Susana Batista, líder da associação, diz mesmo que há cerca de 200 estabelecimentos privados em todo o país que estão interessados em aderir ao programa, sendo que nos distritos do Porto e de Aveiro nem sequer foi aprovada pelos respetivos centros distritais do Instituto da Segurança Social a abertura de novas vagas por parte dos privados.

“No Porto e em Aveiro, está tudo parado. É incompreensível. Ainda não há orientações nem conhecimento de como devem proceder em relação à validação destas novas vagas”, afirma Susana Batista.

No que diz respeito ao setor social, as vagas também continuam a ser insuficientes. Manuel Lemos, presidente da União de Misericórdias Portuguesas, afirmou ao JN que a capacidade das misericórdias e outras instituições daquele setor abrangem os sete mil lugares mas dificilmente será possível “arranjar lugar para todos”.