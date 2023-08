Donald Trump declarou-se inocente dos crimes de interferência eleitoral de que está acusado no estado da Georgia. O ex-Presidente, e atual candidato à nomeação do Partido Republicano nas próximas Presidenciais, foi formalmente acusado de ter participado numa conspiração criminosa, com o objetivo reverter os resultados das eleições naquele estado norte-americano em 2020.

A declaração de inocência deu entrada esta quarta-feira no tribunal de Fulton County, na Georgia. De acordo com o documento, Trump prescindiu ainda de se apresentar presencialmente em tribunal para a leitura formal dos 13 crimes federais de que está indiciado. A leitura da acusação está marcada para a próxima quarta-feira, dia 6 de setembro.

Trata-se do quarto processo criminal que envolve diretamente o antigo Presidente desde que este deixou a Casa Branca. Trump, que insiste que todas as acusações contra si não passam de uma caça às bruxas politicamente motivada, com o objetivo de o impedir de regressar à Casa Branca em 2024, declarou-se inocente em todos os processos.

O processo em que o antigo Chefe de Estado é visado envolve ainda 18 outros arguidos, todos eles indiciados pelos seu alegado papel na conspiração para reverter os resultados das eleições que Joe Biden venceu.

Os restantes arguidos deverão comparecer à leitura formal da acusação em Fulton County. Entre eles estão figuras como o antigo advogado de Trump, Rudy Giuliani, e o ex-chefe de gabinete da Casa Branca, Mark Meadows.

Apesar de não haver ainda uma data oficial para o início do julgamento, a procuradora-geral estatal da Georgia, Fani Willis, recomendou ao juiz encarregue do processo que o julgamento comece ainda este ano, a 23 de outubro. A equipa de defesa de Donald Trump já se opôs publicamente à data proposta, e indicou que irá contestá-la, numa luta legal que irá, inevitavelmente, atrasar o processo.