Desde que as novas regras das licenças parentais entraram em vigor, no início de julho com efeitos a 1 de maio, mais de 30 mil pessoas foram abrangidas, adiantou o Ministério do Trabalho, em comunicado.

Destes 30 mil, a grande maioria — 25.432 — usufruiu do alargamento de 20 para 28 dias obrigatórios e sete facultativos do subsídio parental inicial exclusivo do pai, que é pago a 100%.

Já 8.141 tiveram acesso à licença parental alargada, com aumento no subsídio. Até à entrada em vigor das novas regras, os pais que concluíssem o gozo da licença parental inicial (de 120, 150 ou 180 dias) podiam pedir o alargamento da licença por mais três meses cada um (gozada por um progenitor ou ambos desde que alternadamente), mas apenas com um subsídio da Segurança Social correspondente a 25% do valor da remuneração de referência (salário bruto). Este subsídio passou a 30% do salário bruto, nesta modalidade dos três meses, ou no caso de partilha da licença (três meses a cada progenitor), o valor passou a 40%.

Além destes, houve 307 pessoas que beneficiaram das alterações ao subsídio parental inicial, que no caso da licença partilhada de 180 dias passou a ser de 90% da remuneração (em vez de 83%) quando ambos os progenitores gozam, pelo menos, um período de 60 dias em exclusivo.

O Ministério salienta que, com as medidas introduzidas, “as licenças parentais passam a poder ter mais tempo e o subsídio é aumentado quando há partilha da licença entre a mãe e o pai”.

A regulamentação das novas regras das licenças parentais foi publicada a 5 de julho, mas com efeitos retroativos a maio. Os pais que fossem elegíveis e quisessem mudar a licença que tinham em vigor para as novas regras tiveram até ao dia 17 de agosto para pedir a alteração à Segurança Social. O Ministério não revela, no comunicado, quantos o fizeram, mas o Observador já pediu esses dados.