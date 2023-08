A notícia já tem alguns dias mas irá certamente marcar o regresso às aulas no início de setembro: já não há professores de Matemática, Português e Biologia em Lisboa e no Algarve a situação é semelhante. Isto significa que mal as aulas começarem vão começar a faltar docentes para os horários de substituição sempre que há faltas por doença ou outras incapacidades. Com uma classe docente desmotivada e zangada e sindicatos a prometer regressar às formas de luta, queremos discutir no Contra-Corrente de hoje todos estes problemas, mas também o que poderá ser feito para mitigar este cenário. Vamos voltar a ter outro ano difícil nas nossas escolas?

Entre as 10h10 e as 12h00 pode dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes e Helena Matos. Basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode também enviar mensagens de voz gravadas, com menos de 2 minutos, por Whatsapp para o 910024185. Se preferir, pode fazer neste artigo um comentário escrito, que será lido no ar. E pode ainda enviar um e-mail com a sua opinião para ouvinte@observador.pt.

Pode ouvir o programa em direto clicando aqui. Pode também ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.