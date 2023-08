A primeira temporada foi quase de reconhecimento, a segunda confirmou todas as expetativas, a terceira foi a de afirmação total. Quando Iván Jaime chegou a Portugal via Famalicão do Málaga, os dirigentes minhotos não tinham dúvidas em perceber que tinham nas mãos um ativo que mais tarde ou mais cedo acabaria por sair para palcos maiores pela qualidade que evidenciava. De forma natural, o espanhol de 22 anos entrou no radar dos “grandes”, que tinham em nomes como Pedro Gonçalves ou Ugarte a chancela do nível de atletas que eram capazes de “produzir”, mas o encontro da segunda mão da Taça de Portugal no Dragão, onde os portistas só ganharam no final do prolongamento, foi quase um pré-aviso de contratação à vista.

O Sporting foi acompanhando de perto a situação do jogador mas, por ter outras prioridades no plantel a nível de investimento, não chegou a concretizar qualquer proposta – negociando ainda assim mais uma parte dos passes do Pedro Gonçalves e Ugarte (que já estava praticamente certo no PSG), por um valor de quase dez milhões. Foi esse o valor que o FC Porto avançou para ficar com o avançado, que tanto pode ser usado mais nas alas como atrás da referência ofensiva, ficando o Famalicão com parte dos direitos económicos de uma futura venda. O acordo ficou fechado no início da semana e apresentação surgiu esta quinta-feira.

“O Iván Jaime fez um Campeonato excecional na época passada e nós sabemo-lo bem pois jogou contra nós e muito bem. Era realmente um desejo nosso que foi concretizado e obviamente uma vontade do treinador, que vê no Iván Jaime um jogador com muitas potencialidades. Toda a gente percebeu que o desejo do jogador era vir para o FC Porto e essa foi uma das razões pelas quais conseguimos concretizar esta transferência. Quando chega um jogador, as expetativas são sempre as melhores, mas agora depende do trabalho que ele efetuar, ainda que o nosso treinador consiga tirar o máximo rendimento de qualquer jogador. Foi uma transferência feliz e também possível pela compreensão do Famalicão e do seu presidente. Estou muito satisfeito”, destacou Pinto da Costa, presidente do FC Porto, após a apresentação do jogador.

“Estou muito contente, muito feliz e muito agradecido a todas as pessoas do clube. Tenho muita vontade de começar a trabalhar, de conhecer os meus companheiros e de pisar o relvado do Estádio do Dragão. Vou dar tudo e trabalhar muito para ajudar a equipa. Desde que soube do interesse do FC Porto, um clube conhecido em todo o mundo, decidi que queria vir para cá a todo o custo. Aconteceu e estou muito feliz por isso. Venho para o FC Porto para dar o meu melhor e para continuar a aprender com os meus companheiros e com a equipa técnica. Vai ser muito bom trabalhar com Sérgio Conceição e tenho muita vontade de aprender mais coisas. Vou dar o meu melhor e trabalhar muito para estar sempre a 100% dentro do campo. Prometo muito trabalho e muito futebol”, salientou Iván Jaime aos meios do clube nas primeiras declarações como portista.

