A contraofensiva de Kiev parece estar a ganhar força passados vários meses de progressos lentos. As tropas ucranianas já conseguiram cruzar a principal linha de defesa russa no sudeste do país, com avanços em Verbove e Robotyne, noticiou o Wall Street Journal.

“Há alguns sucessos, em particular na direção de Novodanylivka-Novoprokopivka”, escreveu a vice-ministra da Defesa ucraniana, Hanna Maliar, no Telegram. Estas localidades situam-se na região de Zaporíjia e entre elas fica Robotyne, uma localidade estratégica no esforço ucraniano em direção às regiões sob controlo russo no sul do país e à península da Crimeia, anexada por Moscovo em 2014. As autoridades ucranianas têm explicado que a partir de Robotyne é possível abrir caminho para a localidade de Tokmak e, finalmente, para a cidade de Melitopol e a fronteira da Crimeia.

O que se passou durante a tarde?

A Ucrânia testou novos mísseis de longo alcance que conseguiram atingir com sucesso alvos a 700 quilómetros de distância;

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, recebeu em Moscovo o homólogo turco, Hakan Fidan. Entre os temas em discussão estará o acordo dos cereais;

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov disse hoje que a Rússia quer fortalecer as relações diplomáticas com a Coreia do Norte;

Teve hoje lugar o funeral do número dois do grupo Wagner, Dmitry Utkin, um dos fundadores da organização e ex-oficial das forças especiais russas;

O nacionalista russo Igor Girkin, detido sob acusações de incitar ao extremismo, disse que seria um melhor Presidente do que Vladimir Putin, que vê como um homem ingénuo e “demasiado bondoso”.

