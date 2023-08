O Tribunal Judicial de Évora decretou esta quinta-feira a prisão preventiva do homem, de 48 anos, suspeito de ter matado outro homem, de 41 anos, na quarta-feira, numa quinta no concelho de Montemor-o-Novo (Évora), disse fonte da GNR.

A mesma fonte indicou à agência Lusa que o homem foi presente esta quinta-feira a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Évora, que lhe decretou a medida de coação mais gravosa, ficando em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional de Setúbal a aguardar o desenrolar do processo.

Segundo a fonte daquela força de segurança, o suspeito cometeu o alegado homicídio com recurso a uma arma branca, tendo sido detido na quarta-feira pela GNR. Fonte da Guarda disse à Lusa, na quarta-feira, que o alegado agressor não ofereceu resistência no momento da detenção.

De acordo com a mesma fonte, o agressor e a vítima têm nacionalidade portuguesa, acrescentando que a investigação do caso passou para a alçada da Polícia Judiciária.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou à Lusa que o alerta foi dado às 8h15, de quarta-feira, tendo a agressão ocorrido na freguesia de Cortiçadas de Lavre.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos 13 operacionais (bombeiros, GNR, Instituto Nacional de Emergência Médica e PJ), auxiliados por seis viaturas, entre as quais a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Évora.