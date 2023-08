O PSD/Açores classificou esta quinta-feira como “um desplante e uma irresponsabilidade” as críticas do PS aos serviços de saúde na região, considerando que servem “para tentar apagar o passado”.

O Governo [Regional] da coligação [PSD/CDS-PP/PPM] faz um esforço diário para debelar os muitos problemas herdados no setor, pelo que é, de facto, um desplante quando um antigo governante fala de degradação dos cuidados, sendo voz corrente que há uma melhoria consistente no atendimento, tratamento e encaminhamento dos utentes açorianos”, disse a deputada social-democrata Ana Quental num comunicado.

O PSD reagiu assim às críticas feitas na quarta-feira pelo deputado do PS nos Açores Tiago Lopes, que acusou o Governo Regional de subfinanciamento e de má gestão do setor da saúde, alegando que há uma degradação dos serviços prestados.

Há efetivamente um crescendo de queixas, tanto da parte dos utentes relativamente à demora na atividade assistencial, à falta de condições, bem como da parte dos profissionais de saúde que têm vindo a apresentar cada vez mais pedidos de escusa de responsabilidade por via de não existirem condições de segurança e qualidade para a prestação de cuidados de saúde”, disse o deputado do PS numa conferência de imprensa em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira.

Segundo o parlamentar socialista, que foi diretor regional da Saúde no anterior executivo, o Serviço Regional de Saúde está “asfixiado” devido ao subfinanciamento de hospitais e centros de saúde, mas também devido à má gestão do Governo Regional.

Na resposta ao PS, a social-democrata Ana Quental afirmou que, “numa altura em que o executivo está a apresentar projetos, como é o caso recente da criação do Centro de Saúde da Lagoa, o PS tenta desviar as atenções do que é positivo numa área fulcral para o conforto e o desenvolvimento” da população.

Há uma valorização clara nos cuidados de saúde pelo Governo Regional de PSD, CDS-PP e PPM. E isso incomoda aqueles que, durante 24 anos, deixaram escapar oportunidades e não conseguiram consolidar um serviço regional transparente e que fizesse face às exigências do território regional”, frisou.

A deputada do PSD considerou que “é uma irresponsabilidade o que faz o PS/Açores, ao criar um alarmismo constante”, quando o executivo liderado por José Manuel Bolieiro “está a fazer coisas que as várias gestões socialistas nunca conseguiram”.

Falamos de seis ilhas açorianas com 100% de cobertura de especialistas de medicina geral familiar, falamos da regularização das carreiras dos enfermeiros, dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, da regularização das horas extras dos médicos”, exemplificou.

Ana Quental também relatou que o atual executivo se deparou “com estruturas degradadas e equipamentos obsoletos, resultado do abandono a que a governação do PS votou as populações ao longo de muitos anos”.

Sobre a situação financeira do setor, a social-democrata reforçou no comunicado que o Governo Regional “já esclareceu que será assegurado o reforço do financiamento às estruturas de saúde, até ao final do ano, em mais de 20 milhões de euros”.