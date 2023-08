O Reino Unido condenou na quarta-feira “a tomada de poder militar inconstitucional” no Gabão, reconhecendo ao mesmo tempo as preocupações suscitadas pelas recentes eleições.

O Reino Unido condena a tomada de poder militar inconstitucional no Gabão e apela ao restabelecimento do governo constitucional. Reconhecemos as preocupações suscitadas pelo recente processo eleitoral, incluindo as restrições à liberdade dos meios de comunicação social”, declarou o Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico, em comunicado.