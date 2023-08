O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, felicitou esta quarta-feira Afonso Silva pelo título de campeão do mundo júnior de 10.000 metros pontos de patinagem de velocidade em estrada.

“Muitos parabéns ao Afonso Silva, pelo título mundial de juniores de patinagem de velocidade, [num] campeonato em que Francisca Henriques conquistou a medalha de bronze [em 500+D, na pista]”, pode ler-se numa publicação na rede social X (antigo Twitter).

Muitos parabéns ao Afonso Silva, pelo título mundial de júniores de Patinagem de Velocidade. Campeonato em que a Francisca Henriques conquistou a medalha de bronze. Parabéns aos seus treinadores, clubes e à @OficialFPP! pic.twitter.com/jCQhhINtAI — João Paulo Correia (@jpcorreia_sejd) August 30, 2023

O governante estendeu ainda as felicitações à equipa técnica, aos clubes e à Federação de Patinagem de Portugal, depois de o país ter conquistado nesta quarta-feira o primeiro título mundial da sua história na patinagem de velocidade.

Em Montecchio Maggiore, Itália, o atual vice-campeão da Europa da categoria chegou ao ouro mundial, à frente do checo Metodej Jilek, segundo, e do italiano Manuel Ghiotto, terceiro. Antes, na pista, Francisca Henriques conquistou o bronze em 500m+D, o primeiro pódio português de sempre na pista.

“É uma enorme felicidade poder representar a seleção com o melhor resultado do nosso desporto. Espero conseguir esta façanha mais vezes“, declarou o atleta, pouco após o feito. Em primeiro ano de júnior, o atleta do Prazeres sente-se “muito feliz” e agradeceu à equipa técnica e família pelo “resultado memorável”.