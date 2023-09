O treinador neerlandês Mark van Bommel renovou contrato com o Antuérpia, até 2025, anunciou hoje o campeão belga, adversário do FC Porto na fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol.

“O treinador Mark van Bommel vai continuar no Antuérpia. Acaba de prolongar o seu contrato por mais um ano, agora até 30 de junho de 2025″, refere o clube em comunicado.

Promovido ao escalão principal da Bélgica em 2016/17, o Antuérpia desafiou a lógica em 2022/23, ao conquistar o campeonato 66 anos depois e lograr uma inédita dobradinha.

“O Antuérpia congratula-se com a renovação do contrato do nosso treinador e deseja-lhe o maior sucesso“, conclui.

A primeira participação do Antuérpia na era Liga dos Campeões foi selada com uma dupla vitória face ao campeão grego AEK Atenas (1-0 em casa e 2-1 em Atenas) no play-off.

A equipa belga está no Grupo H da fase de grupos da Champions e vai enfrentar, para além do FC Porto, os espanhóis do FC Barcelona e os ucranianos do Shakhtar Donetsk.