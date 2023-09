O incendiário de Ponte da Barca, detido na última semana sob suspeita de ser o autor de 20 fogos florestais nos últimos meses, vai, por agora, ficar em liberdade. O motivo? A greve dos funcionários judiciais, que levou a que a juíza de instrução do Tribunal de Braga não tivesse outro recurso que não o de libertar o alegado incendiário, que apenas ficou com termo de identidade e residência.

O homem de 28 anos, residente daquele concelho de Viana do Castelo, foi esta sexta-feira presente a tribunal para o primeiro interrogatório judicial onde, teoricamente, ia ficar a conhecer as medidas de coação. No entanto, de acordo com o Jornal de Notícias, a greve levou a que não houvesse nenhum oficial de justiça disponível para secretariar a diligência do primeiro interrogatório judicial.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Sem outro recurso, e uma vez que as 48 horas de prazo limite para a detenção terminavam ao final do dia, a juíza viu-se obrigada a deixar o detido sair em liberdade pouco depois das 17h00.

Suspeita-se que o homem, que terá assumido a autoria dos crimes, seja o responsável pelos incêndios que consumiram 120 hectares de floresta entre abril e agosto deste ano. As chamas afetaram a região entre a Ponte da Barca e o Lindoso, próxima do Parque Nacional da Peneda Gerês.

De resto, o alegado incendiário não só saiu em liberdade como, no despacho judicial, não terá sido notificado para se voltar a apresentar em tribunal a partir da próxima segunda-feira.

Já durante a tarde desta sexta-feira tinha sido noticiado que a greve dos funcionários judiciais tinha forçado o adiamento, pela segunda vez, da continuação do interrogatório de Eduardo Cabrita no processo do atropelamento na A6 que resultou numa vítima mortal.

O interrogatório ao ex-ministro estava previsto para segunda-feira, dia 4, mas acabou por ser adiado sem que uma nova data fosse marcada. À Lusa, a defesa de Cabrita explicou que este adiamento “sine die” aconteceu porque é necessário que o tribunal articule o novo agendamento com o facto de haver disponibilidade da sala maior daquele tribunal para acolher a audiência, já que as salas destinadas à instrução criminal são muito pequenas.