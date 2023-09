O debate era sobre a redução da idade mínima para votar para os 16 anos, mas o eurodeputado e vice-presidente do PSD Paulo Rangel aproveitou a plateia que tinha à frente — os jovens alunos da Universidade de Verão do PSD, que têm em média 21 anos — para lançar uma série de ataques ao Governo, com foco nas políticas (ou falta delas) para a juventude: “Se há Governo que esqueceu os jovens é o de António Costa”.

À declaração de Rangel seguiram-se aplausos, em jeito de encorajamento para o pequeno discurso que Rangel decidiu fazer para a sua audiência. “Desafio alguém a dar-me um exemplo de uma reforma que o Governo tenha feito a pensar nos jovens. Como Costa está sempre a pensar no cálculo eleitoral”, e os mais novos não votam, “não pensa nos jovens”, atirou.

Dali, Rangel partiria para uma rápida análise dos vários pontos em que o Executivo terá falhado aos mais novos. “O que fez pela Educação? Nada. Onde está a recuperação de aprendizagens? Em lado nenhum”, começou por atirar, passando depois pela Habitação — “chamo-lhe a crise dos quartos, porque ninguém encontra um quarto” nas grandes cidades: “É um falhanço global”.

O vice iria ainda aos falhanços no Ambiente — uma área em que o Governo, ironizou, nada faz “além de cortar sobreiros a toda a hora”. Conclusão? “Os jovens precisam de ter uma voz contra um Governo grisalho”, rematou. “É um governo que esqueceu por completo a juventude. Vocês são o lado lunar das políticas de António Costa”.

É um ponto que tem preocupado algumas vozes no PS, atentas à dificuldade de passar a mensagem do Governo aos jovens: num estudo sobre o eleitorado das últimas eleições legislativas revelava-se que o PS só conta, no seu eleitorado, com 15% de pessoas com 18 a 34 anos, contra 48% de pessoas com mais de 54 anos. Se os socialistas têm bastante mais facilidade do que o PSD em falar para faixas etárias mais velhas, nomeadamente as dos pensionistas, no caso dos jovens o cenário é muito diferente.

Os ataques de Rangel ao Governo viriam à boleia do debate sobre a redução da idade do voto, proposta do PSD no contexto da revisão constitucional. A cargo de Paulo Rangel ficou a defesa da proposta — que apoia sobretudo por acreditar que traria bons hábitos de voto, mais enraizados, e uma consciência cívica mais precoce — e José Matos Correia foi dar os argumentos do lado contrário — falando contra uma proposta de “pretensa modernidade” que é “incoerente” com as idades requeridas para casar ou trabalhar, por exemplo, e que viria aumentar a abstenção.

Curiosamente, o lado “não” pareceu colher mais apoios junto dos próprios jovens do PSD e levou a que Matos Correia acabasse por criticar a direção do PSD, que Rangel integra, pela “modernice” da proposta: “Não há nenhuma vantagem nem para o partido nem para o país. Espero que a Assembleia da República tenha o bom senso de a reprovar”. Rangel discordou: o PSD foi sempre um partido “progressista, ao contrário do PS”: “O partido não é liberal, porque nos preocupamos com os mais fracos, mas também nunca fomos um partido conservador — e há o risco de nos tornarmos”, alertou.

Numa coisa ambos estiveram de acordo: a representação dos jovens da política ainda é demasiado baixa, sobretudo a comparar com outros tempos — como Rangel recordou, figuras como Cavaco Silva ou Pedro Santana Lopes começaram a exercer cargos políticos muito cedo.