A comissão executiva da Altice Portugal foi alvo de mudança. Ana Figueiredo, presidente executiva (CEO) da Altice Portugal, concretizou as alterações no primeiro dia de setembro, mais de um ano depois de ter assumido o cargo que era, até então, de Alexandre Fonseca (que passou, nessa fase, a chairman da Altice Portugal até este ano, depois de sair no âmbito das investigações judiciais Operação Picoas).

Ana Figueiredo acumulou, a partir de julho, quando Alexandre Fonseca saiu, a função de CEO com a de chairwoman (presidente do conselho de administração). E chegados a 1 de setembro fez mudanças na comissão executiva.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Dois elementos que tinham entrado na comissão com Alexandre Fonseca acabam por sair. Um deles era o homem dos números do ex-presidente. Alexandre Matos deixa agora a Altice Portugal. Para o cargo de administrador financeiro entra, segundo avançou na sexta-feira a Lusa, Gonçalo Camolino que entrou na então PT em 2003, sempre com funções ligadas à área financeira. Fica administrador financeiro com os pelouros das áreas financeira, planeamento estratégico e controlo de gestão, compras e património. Esta era uma área repartida, anteriormente, por Alexandre Matos e por João Zúquete Silva que já tinha saído da comissão executiva antes desta reformulação porque tinha o pelouro alvo de investigação.

Gonçalo Camolino é assim o novo homem forte das finanças da Altice Portugal. Foi também dentro de portas que Ana Figueiredo foi buscar o novo CTO (administrador com pelouro da tecnologia).

Tal como a Lusa avançou, com as áreas de engenharia e operações de rede, IT, ‘cybersecurity & privacy’ (cibersegurança e privacidade) e transformação digital ficará José Pedro Nascimento que entrou para TV Cabo Portugal (na altura detida pela PT) em 2003. Esteve uns anos na Oi, no Brasil, até que regressou há quatro anos a Picoas. Substitui João Teixeira que tinha entrado na Altice Portugal pela mão de Alexandre Fonseca em 2019, substituindo Luís Alveirinho.

Mais um elemento da “era” Alexandre Fonseca que sai da empresa. E também internamente Ana Figueiredo vai buscar Sofia Aguiar que era diretora de regulação e jurídica para assumir um cargo na comissão executiva, e para o novo pelouro de administrador jurídico (“chief legal officer” ou CLO), com a regulação, a concorrência e a área jurídica. É também prata da casa.

Com estes três elementos, a comissão executiva fica assim com um total de sete membros. O mais recente na empresa do grupo dos sete é Nuno Nunes que tem o pelouro do negócio empresarial (B2B). Entrou na Altice Portugal em 2019, “recrutado” à Nos. Os restantes também já são velhos conhecidos. A própria Ana Figueiredo está no grupo desde 2003. Mais antigo é João Epifânio que tem o pelouro do negócio de consumo e o marketing. Está na empresa desde 1996.

Alexander Freeser completa a comissão executiva, com a incumbência de administrador de operações. Está na operadora de telecomunicações desde 2008.

As nomeações “têm em comum a promoção de talento interno, de pessoas de elevada competência, com provas dadas a nível nacional e internacional, e reconhecidas por todos, que conhecem bem o negócio e esta organização”, segundo é citada Ana Figueiredo por fontes internas, citadas pela Lusa.